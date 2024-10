Ecco come cambiano le detrazioni sulla casa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Disco verde alla manovra. Aiuti alle famiglie e taglio del cuneo. La riforma delle tax expenditures impone lo stop ai diktat verdi. I sacrifici saranno distribuiti su tre anni, ma sarà possibile modularli in modo flessibile. Aumenti per medici, infermieri e specializzandi, soprattutto per chi sceglie branche meno gettonate. Premi alle Regioni che tagliano le liste di attesa. I camici bianchi chiedono più risorse: sciopero il 20 novembre. Lo speciale contiene tre articoli. Laverita.info - Ecco come cambiano le detrazioni sulla casa Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 24 ottobre 2024) Disco verde alla manovra. Aiuti alle famiglie e taglio del cuneo. La riforma delle tax expenditures impone lo stop ai diktat verdi. I sacrifici saranno distribuiti su tre anni, ma sarà possibile modularli in modo flessibile. Aumenti per medici, infermieri e specializzandi, soprattutto per chi sceglie branche meno gettonate. Premi alle Regioni che tagliano le liste di attesa. I camici bianchi chiedono più risorse: sciopero il 20 novembre. Lo speciale contiene tre articoli.

