Digitalizzazione per le imprese? Non è vantaggio ma necessità alla Camera di Commercio scenari e opportunità

In un mondo sempre più orientato alla tecnologia e all'innovazione, la Digitalizzazione non è più solo un'opportunità per le imprese, ma una necessità». Così Cettina Scaffidi, componente della Giunta Camerale e presidente del Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio

Con TAWAVE a Taranto l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese - 30 di venerdì 25 ottobre, in particolare, TAWAVE ospiterà un main talk per favorire l’incontro tra professionisti, aziende e gli stakeholder dell’evento; aperto al pubblico (partecipazione gratuita con registrazione su Eventbrite) l’iniziativa è strutturata su due round table che, moderate da Alessandro Ladiana, Communication Manager di Teleperformance Italia, vedranno la partecipazione di esperti ed operatori del settore di livello nazionale. (Tarantinitime.it)

Maritime Ventures - nuove imprese per digitalizzazione porti - L'iniziativa è di Cdp Venture Capital che, d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha favorito la costituzione di una società interamente dedicata al lancio di nuove idee imprenditoriali per il settore. Tra i promotori ci sono il colosso della cantieristica navale Fincantieri e Friulia, la finanziaria della Regione Fvg. (Quotidiano.net)

Imprese - digitalizzazione ed efficienza logistica i segreti per la crescita delle pmi secondo Ibc - L’obiettivo è coinvolgere, informare, formare le industrie associate e incoraggiare l’adozione di soluzioni concrete per ridurre i costi operativi, migliorare la produttività e rafforzare la competitività sul mercato interno ed internazionale del tessuto industriale italiano Si è tenuta oggi la prima tappa del ciclo di seminari promossi da Ibc, l’associazione industrie beni di consumo, sulla […]. (Sbircialanotizia.it)