Como-Lazio | Tutte le info per acquistare i biglietti - “Si informano i tifosi Lariani che è attiva la vendita libera per la partita Como-Lazio, valida per la 10ª giornata di Serie A Enilive, in programma giovedì 31 ottobre alle ore 20:45. La partita si disputerà allo stadio “G.Sinigaglia” di Como. La vendita è attiva fino al giorno gara o ad... (Quicomo.it)

Conte-Fabregas - che duello. Il Napoli contro il Como rivelazione. E il maestro sfida uno dei suoi allievi - . Quella che si gioca sulle due panchine. Tutto. . Ti diceva cosa fare. E Napoli-Como, l’anticipo di domani sera a Fuorigrotta, non è un testacoda come qualcuno poteva pensare alla vigilia del campionato, ma il match che mette di fronte la capolista ad una delle piacevoli sorprese di questo primo scorcio di stagione, la frizzante formazione lombarda (molto spagnola) allenata da Cesc Fabregas. (Sport.quotidiano.net)

Napoli-Como - Conte : "Occhio alla squadra rivelazione. E alla pressione che viene da fuori" - Infine un proclama sul prossimo filotto (Como, Empoli, Lecce) non impossibile (sulla carta) che attende il Napoli. "No alla pressione (da fuori)" Neanche il tempo di approdare al primo posto che in casa Napoli partono pensieri e retropensieri tra speranze e suggestioni, alcune delle quali alimentate proprio da Aurelio De Laurentiis: Conte, evidentemente, avverte solo le sollecitazioni che arrivano dall'esterno e mette in guardia la sua squadra e l'intera piazza. (Sport.quotidiano.net)