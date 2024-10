Casaleggio: «Strano che Conte parli di Grillo con Vespa e non con M5s» (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Sono dichiarazioni un po’ strane. Vengono fatte alla presentazione del libro di Vespa: Conte lo dice a Vespa invece che a Grillo e agli iscritti?». È perplesso Davide Casaleggio, ex presidente dell’associazione Rousseau e figlio di Gianroberto, fondatore del partito pentastellato. Al microfono del programma radiofonico “Un giorno da pecora” interviene sul caso del presunto licenziamento di Beppe Grillo come consulente per la comunicazione. La decisione, smentita dallo staff del comico, è stata annunciata proprio dal leader Giuseppe Conte nel nuovo libro di Bruno Vespa Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa). Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Sono dichiarazioni un po’ strane. Vengono fatte alla presentazione del libro dilo dice ainvece che ae agli iscritti?». È perplesso Davide, ex presidente dell’associazione Rousseau e figlio di Gianroberto, fondatore del partito pentastellato. Al microfono del programma radiofonico “Un giorno da pecora” interviene sul caso del presunto licenziamento di Beppecome consulente per la comunicazione. La decisione, smentita dallo staff del comico, è stata annunciata proprio dal leader Giuseppenel nuovo libro di BrunoHitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

M5S, Conte “Con Grillo qualcosa si è incrinato in modo irreversibile” - ROMA (ITALPRESS) – “Qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile”. Così Giuseppe Conte risponde alla domanda di Bruno Vespa se il rapporto con Beppe Grillo si è concluso in via definitiva. L’inter ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Altro che 300mila euro l’anno, Conte licenzia Grillo. L’anticipazione nell’ultimo libro di Bruno Vespa su Hitler e Mussolini - "Beppe Grillo è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale" ... (blitzquotidiano.it)

Conte, stop al contratto da 300.000 euro a Beppe Grillo: «Ragioni venute meno, fa sabotaggio» - Ora, con un'intervista esclusiva a Vespa, l'ex Presidente del Consiglio spiega che quella ... processo di partecipazione democratica che ci riporta agli ideali originali di Casaleggio mi ha ... (ilmessaggero.it)

Beppe chi? Del licenziamento di Grillo il Movimento francamente se ne infischia - L'atipico annuncio provoca mugugni tra i parlamentari, una minoranza, ancora fedeli al fondatore. Davide Casaleggio ironizza: il rischio è che alla fine tra i ... (huffingtonpost.it)

Conte “licenzia” Grillo: stop al compenso da 300mila euro - “Beppe Grillo è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale”. Così Giuseppe Conte annuncia la sua decisione di non rinnovare il compenso di ... (zoom24.it)