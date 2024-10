Borsa | Milano sale +05% con le trimestrali vola Saipem

Borsa: Milano sale +0,5% con le trimestrali, vola Saipem (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano sale, in linea con le altre Borse europee, grazie alla spinta che arriva dalle trimestrali delle 'big' quotate sul Ftse Mib. L'indice di riferimento sale dello 0,5% e la migliore del listino è Saipem (+4,5%). Bene anche Italgas (+0,5%) in attesa dell'annuncio dei conti del trimestre. Sugli scudi Eni (+1,04%), dopo l'operazione che porta all'ingresso del fondo Kkr nella sua controllata dedicata alla mobilità . Stellantis sale dell'1,4%; prese di beneficio su Pirelli (-0,3%) e Nexi (-0,29%) salite nei giorni scorsi. In calo anche Banco Bpm (-0,16%) e Mps (-0,16%). Quotidiano.net - Borsa: Milano sale +0,5% con le trimestrali, vola Saipem Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024), in linea con le altre Borse europee, grazie alla spinta che arriva dalledelle 'big' quotate sul Ftse Mib. L'indice di riferimentodello 0,5% e la migliore del listino è(+4,5%). Bene anche Italgas (+0,5%) in attesa dell'annuncio dei conti del trimestre. Sugli scudi Eni (+1,04%), dopo l'operazione che porta all'ingresso del fondo Kkr nella sua controllata dedicata alla mobilità . Stellantisdell'1,4%; prese di beneficio su Pirelli (-0,3%) e Nexi (-0,29%) salite nei giorni scorsi. In calo anche Banco Bpm (-0,16%) e Mps (-0,16%).

Incidente a Milano : morto 35enne salentino Dopo giorni di agonia - . Lì i medici hanno provato a salvargli la vita ma purtroppo questa mattina si è verificato il tragico epilogo. Le ferite sono apparse subito molto gravi tanto che è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Carlo. È morto dopo dieci giorni di agonia l’ingegnere biomedico salentino rimasto vittima di un grave incidente a Milano. (Noinotizie.it)

In agonia per dieci giorni dopo l’incidente in bici a Milano : muore 35enne salentino - E’ deceduto oggi, Francesco Caputo. Poi la corsa in ospedale e dieci giorni di agonia, sino al tragico epilogo nella tarda mattinata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Carlo di Milano. . . MILANO/TRICASE - La portiera che si apre all’improvviso, l'impatto e il rovinoso volo sull'asfalto. (Lecceprima.it)

Nations League - a Milano sale la febbre azzurra : per Italia-Francia boom di biglietti venduti - . La Nazionale di Luciano Spalletti, dimenticato il brutto Europeo, ha convinto nelle sue ultime uscite e ora si prepara a un test importante contro una delle compagini più forti al mondo. Prosegue la vendita dei biglietti per Italia-Francia, ultimo incontro del Gruppo 2 di Nations League in programma domenica 17 novembre (ore 20. (Calcioweb.eu)