Arrestata una giovane di Savona per estorsione: coinvolta anche una complice (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le forze dell'ordine della Questura di Savona hanno recentemente portato a termine un'operazione che ha portato all'arresto di una ragazza di 22 anni, accusata di estorsione. L'indagine, condotta dalla Squadra mobile, è emersa dopo diverse segnalazioni riguardanti comportamenti illeciti perpetrati da parte della giovane nei confronti di un uomo savonese, costretto a pagare per mantenere segrete informazioni compromettenti sulla loro relazione. Questo caso mette in luce una dinamica di sfruttamento e minaccia che ha coinvolto un numero significativo di persone e mette in risalto il lavoro delle autorità nel contrastare tali crimini.

