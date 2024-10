Arnautovic sempre più lontano dall’Inter: già scelto il sostituto in attacco (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arnautovic ancora una volta deludente nella trasferta di Champions contro lo Young Boys: l’esperto centravanti austriaco è destinato a lasciare l’Inter a fine stagione La ‘Thu-La’ si palesa sul sintetico di Berna e salva Simone Inzaghi da un pareggio rocambolesco e che avrebbe complicato il cammino in Champions League dell’Inter. Marko Arnautovic (LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore nerazzurro lancia nella mischia i suoi due alfieri d’attacco nell’ultima parte della sfida contro lo Young Boys e puntualmente arriva la zampata del figlio d’arte, ottimamente imbeccato da Dimarco sul tacco illuminante del ‘Toro’ argentino. Tre punti pesantissimi per la classifica europea e che fanno morale in vista del Derby d’Italia di domenica a San Siro contro la rivale Juventus. Calciomercato.it - Arnautovic sempre più lontano dall’Inter: già scelto il sostituto in attacco Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ancora una volta deludente nella trasferta di Champions contro lo Young Boys: l’esperto centravanti austriaco è destinato a lasciare l’Inter a fine stagione La ‘Thu-La’ si palesa sul sintetico di Berna e salva Simone Inzaghi da un pareggio rocambolesco e che avrebbe complicato il cammino in Champions League dell’Inter. Marko(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore nerazzurro lancia nella mischia i suoi due alfieri d’nell’ultima parte della sfida contro lo Young Boys e puntualmente arriva la zampata del figlio d’arte, ottimamente imbeccato da Dimarco sul tacco illuminante del ‘Toro’ argentino. Tre punti pesantissimi per la classifica europea e che fanno morale in vista del Derby d’Italia di domenica a San Siro contro la rivale Juventus.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nosotti : «Taremi? Sembra da sempre nell’Inter! Arnautovic può essere utile» - Ha trovato subito un’intesa, considerando che l’assist per Darmian è suo. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . In questo Barella è quel giocatore che serve in più a centrocampo. Il giornalista si sofferma anche sull’attacco, con particolare attenzione a Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Nosotti: «Taremi? Sembra da sempre nell’Inter! Arnautovic può essere utile») © Inter-News. (Inter-news.it)

Inter - piace sempre Gudmundsson. Arnautovic - agenti in Liguria - L’attaccante tanto atteso da Simone Inzaghi potrebbe arrivare verso fine estate. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Arnautovic, agenti in Liguria) © Inter-News. Genoa-Inter, due nomi e due maglie. E magari aspettare la chiamata del club nerazzurro che arriverà nel momento più opportuno. E l’Inter guarda con attenzione. (Inter-news.it)