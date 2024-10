Appalti e accoglienza migranti, arresti e sequestri (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fra gli indagati appartenenti all'organizzazione criminale, figurano imprenditori e professionisti delle province di Frosinone e Napoli Imolaoggi.it - Appalti e accoglienza migranti, arresti e sequestri Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fra gli indagati appartenenti all'organizzazione criminale, figurano imprenditori e professionisti delle province di Frosinone e Napoli

Corruzione per appalti Pnrr e accoglienza migranti : arresti in provincia di Frosinone e Napoli - Roma, 24 ottobre 2024 - Corruzione per ottenere appalti pubblici finanziati col Pnrr e per l'accoglienza dei migranti è l'accusa verso un gruppo di persone gravemente indiziate di associazione per delinquere. L'inchiesta, che rappresenta uno dei primi risultati delle attività investigative coordinate dalla Procura europea sul reato di corruzione legato a fondi Pnrr, ha portato ad arresti domiciliari e di misure interdittive, come il divieto di concludere contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione. (Quotidiano.net)

