Anna Tatangelo, look da sensuale Catwoman a Io Canto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ogni mercoledì sera ormai è appuntamento con Io Canto Generation ma anche con le performance e i bellissimi outfit di Anna Tatangelo, coach di Canto ma anche di stile. Anna ha mostrato una serie di look che mettono in evidenza il suo lato sensuale, affiancato alle prove vocali che confermano ogni settimana le sue grandi doti, per cui gode di un notevole apprezzamento anche sui social. Dopo l'abitino color cioccolato e il completo bianco perla, Tatangelo ha proposto un nuovo look molto sexy, da Catwoman. Anna Tatangelo e il look a Io Canto: jumpsuit aderente total black Per la serata del 23 ottobre la cantante ha scelto il nero, una mise con bustino e pantaloni in versione total black. Come sempre, Anna Tatangelo ha postato su Instagram un breve carosello di immagini che mostrano la tuta elegante con le spalline, che mette in risalto il suo fisico perfetto.

Anna Tatangelo - Mietta e Lola Ponce : riflessioni sul mondo musicale e su “Io canto generation” - Anna ha messo in evidenza l’importanza del mentoring per gli artisti emergenti, affinché possano affrontare le sfide del mondo della musica con consapevolezza e preparazione. Mietta ha anche parlato delle sue esperienze come insegnante, evidenziando il valore del condividere saperi e tecniche con le nuove generazioni. (Gaeta.it)

Anna Tatangelo - Mietta e Lola Ponce a Verissimo : l’esperienza a Io Canto Generation | Video Mediaset - Anna Tatangelo, Mietta e Lola Ponce a Verissimo hanno parlato di Io Canto Generation, della loro carriera e della loro visione del mondo della musica. Istruire le nuove generazioni è un lavoro importante. Ecco l’intervista nel video Mediaset . (Superguidatv.it)

Anna Tatangelo - sexy completo total white per Io Canto - . Eyeliner, illuminante, blush e il solito rossetto matte e boldato. Anna conferma anche il suo beauty style che è molto apprezzato dai suoi fan, esattamente come la sua voce unica e particolare. Sui social non si leggono che commenti di lode per il look e le esibizioni, ovvero i duetti con i giovani concorrenti. (Dilei.it)