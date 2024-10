Allo scalo di Bergamo lo Study Tour 2024: aeroporti, il futuro e le nuove generazioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo. Una rappresentanza delle figure professionale Under 40, che lavorano nell’ambito delle attività riferite ai gestori aeroportuali di 12 scali europei, ha partecipato a uno Study Tour, promosso da ACI Europe (l’organismo rappresentativo degli aeroporti europei) per dare vita a una esperienza di confronto tra le nuove generazioni sulle sfide del cambiamento nel mondo del trasporto aereo. Dopo avere fatto tappa a Malpensa e Linate, con l’intervento di Armando Brunini, presidente ACI Europe e ceo SEA, il Tour si è concluso all’aeroporto di Milano Bergamo, dove negli uffici direzionali di Sacbo è stato completato il percorso apprendimento sull’adozione di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, per il miglioramento dei processi aeroportuali e sulle nuove strategie, dalla finanza verde alla sostenibilità estesa alla comunità aeroportuale e alle risorse umane. Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024). Una rappresentanza delle figure professionale Under 40, che lavorano nell’ambito delle attività riferite ai gestori aeroportuali di 12 scali europei, ha partecipato a uno, promosso da ACI Europe (l’organismo rappresentativo deglieuropei) per dare vita a una esperienza di confronto tra lesulle sfide del cambiamento nel mondo del trasporto aereo. Dopo avere fatto tappa a Malpensa e Linate, con l’intervento di Armando Brunini, presidente ACI Europe e ceo SEA, ilsi è concluso all’aeroporto di Milano, dove negli uffici direzionali di Sacbo è stato completato il percorso apprendimento sull’adozione ditecnologie, come l’intelligenza artificiale, per il miglioramento dei processi aeroportuali e sullestrategie, dalla finanza verde alla sostenibilità estesa alla comunità aeroportuale e alle risorse umane.

Le sfide nel futuro del trasporto aereo: a Orio l’ultima tappa di uno «study tour» europeo - Un confronto tra le nuove generazioni sulle sfide del cambiamento nel mondo del trasporto aereo. Un tema complesso e articolato, al centro di uno «study tour» promosso da Aci Europe - l’organismo ... (ecodibergamo.it)