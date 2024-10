Aggressione e tentato sequestro a Feroleto della Chiesa: due arresti per un debito (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza e intimidazione si è verificato a Feroleto della Chiesa, nel reggino, dove un uomo è stato aggredito brutalmente da due individui a causa di un vecchio debito legato a un familiare. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato all’arresto degli aggressori, rivelando un quadro allarmante di vendette personali e tentativi di estorsione. L’Aggressione: un atto premeditato Secondo le prime ricostruzioni, l’Aggressione è avvenuta nei pressi dell’abitazione della vittima, la quale è stata avvicinata dai due uomini in un apparente agguato. La brutalità del pestaggio è stata tale da lasciare l’uomo con gravi ferite e contusioni sul corpo e sul viso, evidenti segni di una violenza assolutamente inaccettabile. Gaeta.it - Aggressione e tentato sequestro a Feroleto della Chiesa: due arresti per un debito Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza e intimidazione si è verificato a, nel reggino, dove un uomo è stato aggredito brutalmente da due individui a causa di un vecchiolegato a un familiare. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato all’arresto degli aggressori, rivelando un quadro allarmante di vendette personali e tentativi di estorsione. L’: un atto premeditato Secondo le prime ricostruzioni, l’è avvenuta nei pressi dell’abitazionevittima, la quale è stata avvicinata dai due uomini in un apparente agguato. La brutalità del pestaggio è stata tale da lasciare l’uomo con gravi ferite e contusioni sul corpo e sul viso, evidenti segni di una violenza assolutamente inaccettabile.

