Ilgiorno.it - Aggredito sul lungolago. Arrestati un minorenne e l’amico diciottenne

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Volevano il suo portafogli. Ma lui il portafogli non voleva darlo a quei due giovani delinquenti. E allora loro lo hanno picchiato, in testa per stordirlo, e alle gambe, per spingerlo a terra e sopraffarlo. Un 27enne è statoe picchiato suldi Lecco. Ad assalirlo sono stati un adolescente di origini tunisine di 17 anni e un ragazzo di 18 anni appena compiuti. È stato lui a riconoscerli. Li hannoentrambi i poliziotti di una Volante. I due ragazzi volevano il suo portafogli, lui si è opposto e loro lo hanno pestato. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena di violenza urbana hanno allertato gli operatori del 112: in una manciata di minuti sono arrivati a sirene spiegate gli agenti della Volanti di pattuglia. La vittima era ancora lì, vicino al monumento ai Caduti, sotto shock; i due rapinatori invece no, erano appena scappati.