Agevolazioni del 2025 dal Bonus ristrutturazioni all’Ecobonus | le principali novità in arrivo sul Bonus casa

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La bozza della manovra, firmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ora al vaglio delle Camere, prevede importantiper i “”. La proroga delal 50% è confermata per il prossimo anno, mentre l’ecosubirà un ridimensionamento dal 65 al 50%. Si salva, almeno per ora, l’incentivo per le caldaie, nonostante i timori legati alla direttiva Ue sulle “case green”.caldaie: proroghe e tagli La misura per la sostituzione delle caldaie, inizialmente a rischio, viene confermata nella bozza della legge di bilancio. Gli attuali incentivi restano invariati fino al 2024: il 65% per impianti con sistemi di termoregolazione avanzati, e il 50% per le caldaie di classe A. Dalperò lesubiranno una progressiva riduzione: per le prime case resterà al 50% nel, scendendo al 36% nel 2026 e 2027.