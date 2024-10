Acqua Contaminata in 9 Comuni del Pescarese: Scatta l'Allarme Potabilità (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pescara - Le analisi rivelano valori fuori norma in diverse località, l'Acqua non è sicura per il consumo senza precauzioni. In corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti. Acqua non potabile è stata segnalata in nove Comuni della provincia di Pescara, con divieti di utilizzo che variano a seconda delle zone. La problematica interessa le località servite dalla sorgente della Vitella d'Oro di Farindola, con l'Asl di Pescara che ha adottato un provvedimento precauzionale a seguito di prelievi che hanno mostrato valori anomali nelle acque di alcune fontanine pubbliche. I Comuni interessati dal divieto totale di utilizzo dell'Acqua per fini alimentari sono Cappelle sul Tavo, Picciano, Collecorvino, Loreto Aprutino e Moscufo. Abruzzo24ore.tv - Acqua Contaminata in 9 Comuni del Pescarese: Scatta l'Allarme Potabilità Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pescara - Le analisi rivelano valori fuori norma in diverse località, l'non è sicura per il consumo senza precauzioni. In corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.non potabile è stata segnalata in novedella provincia di Pescara, con divieti di utilizzo che variano a seconda delle zone. La problematica interessa le località servite dalla sorgente della Vitella d'Oro di Farindola, con l'Asl di Pescara che ha adottato un provvedimento precauzionale a seguito di prelievi che hanno mostrato valori anomali nelle acque di alcune fontanine pubbliche. Iinteressati dal divieto totale di utilizzo dell'per fini alimentari sono Cappelle sul Tavo, Picciano, Collecorvino, Loreto Aprutino e Moscufo.

