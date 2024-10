A chi presentare la domanda per il permesso di costruire. (Di giovedì 24 ottobre 2024) La domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere presentata allo Sportello Unico Comunale. A essa vanno allegate la firma del proprietario dell'immobile o suo avente causa; l’attestazione contenente il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali richiesti e gli altri documenti previsti dalla disciplina tecnica di riferimento; la dichiarazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica. Quotidiano.net - A chi presentare la domanda per il permesso di costruire. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Laper il rilascio deldideve essere presentata allo Sportello Unico Comunale. A essa vanno allegate la firma del proprietario dell'immobile o suo avente causa; l’attestazione contenente il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali richiesti e gli altri documenti previsti dalla disciplina tecnica di riferimento; la dichiarazione di conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica.

