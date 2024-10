Welfare, Mazzariello (Gruppo Chiesi): “Benessere pilastro centrale nostra strategia di business” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il commento al premio Global Welfare "Il Benessere è un pilastro centrale della nostra strategia di business, con un forte focus sulle persone. Vogliamo creare un luogo di lavoro positivo e inclusivo, un vero e proprio 'happy place', dove ogni collaboratore si senta valorizzato per la sua unicità. In Chiesi, ognuno può costruire relazioni significative, Sbircialanotizia.it - Welfare, Mazzariello (Gruppo Chiesi): “Benessere pilastro centrale nostra strategia di business” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il commento al premio Global"Ilè undelladi, con un forte focus sulle persone. Vogliamo creare un luogo di lavoro positivo e inclusivo, un vero e proprio 'happy place', dove ogni collaboratore si senta valorizzato per la sua unicità. In, ognuno può costruire relazioni significative,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Welfare, Mazzariello (Gruppo Chiesi): "Benessere pilastro centrale nostra strategia di business" - Roma, 23 ott. (Labitalia) - "Il benessere è un pilastro centrale della nostra strategia di business, con un forte focus sulle persone. Vogliamo creare un luogo di lavoro positivo e inclusivo, un vero ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Welfare, Fossi (Fastweb): "Mettiamo persone al centro nostra visione" - "In Fastweb il Welfare si trasforma in Wellbeing, superando il concetto di benefit e diventando una vera opportunità di supporto in tutti gli aspetti della vita delle nostre persone, con un impatto po ... (adnkronos.com)

Welfare, De Vita (Pirelli): "Bene premio Global, riconosce impegno di tutti noi" - Così Donatella De Vita, Head of Welfare, Engagement and Diversity & Inclusion HR Programmes di Pirelli, commentando l'assegnazione del premio Global Welfare, consegnato, nell'ambito del 'Global Welfar ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)