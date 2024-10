Vieri, problemi col fisco? Lui sbotta: “Solo falsità, ora denuncio: notizie diffamatorie” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Solo falsità contro di me e le mie società, nessuna esposizione col fisco e nessun conto in rosso. Ora denuncio!". Lo afferma Christian Vieri, l'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale Golssip.it - Vieri, problemi col fisco? Lui sbotta: “Solo falsità, ora denuncio: notizie diffamatorie” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "contro di me e le mie società, nessuna esposizione cole nessun conto in rosso. Ora!". Lo afferma Christian, l'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale

Bobo Vieri "fatto a pezzi" dal Fisco : quanto deve pagare - conti trascinati in rosso - Stangata del Fisco su Bobo Vieri. Già alle prese con la dolorosa e assai polemica rottura con gli ex amici e compagni d'affari sul web Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, l'ex bomber di Inter e Nazionale riconvertitosi in imprenditore e ... (Liberoquotidiano.it)