Un sostegno per le famiglie in difficoltà L’Emporio solidale compie cinque anni

Sempre più numerose le famiglie che non riescono a sbarcare il lunario. La conferma arriva dall'Emporio solidale che sabato compie cinque anni. Partita col sostenere una ventina di famiglie, la struttura è arrivata ad aiutarne in contemporanea una sessantina. Ora sono cinquantacinque, ma il numero come sempre in autunno è destinato ad aumentare con gli stagionali rimasti senza lavoro. I nuclei variano nel tempo, altri si ripresentano a rotazione. Sta di fatto che l'Emporio solidale, nato dalla collaborazione tra Servizi sociali del Comune di Riccione e Consulta della solidarietà, presieduta da Luigi Casadei, continua a sostenere quanti certificano un valore Isee inferiore ai 625 euro al mese. A fare le valutazioni è una commissione formata da assistenti sociali, Consulta e referenti delle Caritas riccionesi.

