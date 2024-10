The Weekend anticipa un nuovo inedito del suo prossimo album, Hurry Up Tomorrow (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La data certa manca ancora, ma tutto lascia presagire l’imminente uscita di Hurry Up Tomorrow, sesto album in studio di The Weekend. anticipato dal singolo Dancing in the Flames, pubblicato lo scorso 13 settembre, il disco riprenderà e concluderà la trilogia iniziata nel 2020 con After Hours (2020) e proseguita con Dawn FM (2022). Un filo conduttore anche visivo, come si può dedurre dalla cover art della nuova opera, da lui condivisa sui propri profili social. Volto pulito, senza artifici o invecchiamenti, e un concept essenziale, in linea con i lavori precedenti. Al di là del brano già distribuito ufficialmente, il cantante canadese ha disseminato qua e là alcuni spoiler durante i suoi live. Metropolitanmagazine.it - The Weekend anticipa un nuovo inedito del suo prossimo album, Hurry Up Tomorrow Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La data certa manca ancora, ma tutto lascia presagire l’imminente uscita diUp, sestoin studio di Theto dal singolo Dancing in the Flames, pubblicato lo scorso 13 settembre, il disco riprenderà e concluderà la trilogia iniziata nel 2020 con After Hours (2020) e proseguita con Dawn FM (2022). Un filo conduttore anche visivo, come si può dedurre dalla cover art della nuova opera, da lui condivisa sui propri profili social. Volto pulito, senza artifici o invecchiamenti, e un concept essenziale, in linea con i lavori precedenti. Al di là del brano già distribuito ufficialmente, il cantante canadese ha disseminato qua e là alcuni spoiler durante i suoi live.

The Weeknd in concerto presenta l'inedito "Open hearts" - Di scena ieri sera, 22 ottobre, all'Accor Stadium per la prima di due date a Sydney, in Australia, del tour "After Hours Til Dawn", The Weeknd ha sorpreso il pubblico presentando dal vivo un inedito. (rockol.it)

