Teatro dell’Aquila boom: "Abbiamo 1.127 abbonati, pensare che due anni fa eravamo fermi a 620" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ci sono ancora persone in attesa davanti alla biglietteria del Teatro, pochi minuti prima dell’apertura. Arrivano di continuo ormai da settimane, da quando si sono aperte le vendite degli abbonamenti e dei biglietti per la stagione teatrale, giorni di lavoro e di attesa che hanno portato ad un risultato straordinario. Il Teatro dell’Aquila sfonda quota 1127 abbonamenti, con un aumento del 25 per cento rispetto allo scorso anno quando gli abbonamenti avevano raggiunto la cifra, già molto significativa, di 930. "Due anni fa eravamo fermi a 620, sorride l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, oggi raccontiamo un successo che appartiene a tutta la città. La stagione di quest’anno, con tre date, era una scommessa, l’Abbiamo definita la stagione teatrale del coraggio e la risposta ci dà ragione". Ilrestodelcarlino.it - Teatro dell’Aquila boom: "Abbiamo 1.127 abbonati, pensare che due anni fa eravamo fermi a 620" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ci sono ancora persone in attesa davanti alla biglietteria del, pochi minuti prima dell’apertura. Arrivano di continuo ormai da settimane, da quando si sono aperte le vendite degli abbonamenti e dei biglietti per la stagione teatrale, giorni di lavoro e di attesa che hanno portato ad un risultato straordinario. Ilsfonda quota 1127 abbonamenti, con un aumento del 25 per cento rispetto allo scorso anno quando gli abbonamenti avevano raggiunto la cifra, già molto significativa, di 930. "Duefaa 620, sorride l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, oggi raccontiamo un successo che appartiene a tutta la città. La stagione di quest’anno, con tre date, era una scommessa, l’definita la stagione teatrale del coraggio e la risposta ci dà ragione".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le colonne sonore più belle al teatro di Russi - Il teatro comunale di Russi è in via Cavour 10. com, prenotazioni telefoniche a 0544 587690. Vendita online su Vivaticket. La Toscanini Next è un progetto orchestrale della fondazione Arturo Toscanini nato nel 2020 per dare un’opportunità di lavoro ai giovani. Il programma, eseguito da otto musicisti, prevede tra gli altri ’Peter Gunn theme’ di Henry Mancini, composto nel 1958 per la serie ... (Ilrestodelcarlino.it)

Pierpaolo Pretelli - Fariba sul debutto al teatro del genero : “sono orgogliosa di te - strepitoso” - Leggi anche–> Basciano: “Ho avuto la depressione”. In sala non poteva mancare la sua dolce metà. Pier ha esordito nel ruolo che nel film fu interpretato dall’attore Sylvester Stallone, mentre nel ruolo di Adriana si è esibita Giulia Ottonello, che è stata vincitrice della seconda edizione di Amici. (361magazine.com)

Galiano : “A teatro porto quello che sono in classe. Sono convinto che dentro ogni insegnante si nasconda un attore mancato” - . Sono convinto che dentro ogni insegnante si nasconda un attore mancato” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Questa semplice parola racchiude un profondo significato: "Perché bisogna sempre rimanere studenti nella vita, sennò non si va avanti". L'articolo Galiano: “A teatro porto quello che sono in classe. (Orizzontescuola.it)