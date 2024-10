Striscia La Notizia, la testimonianza di un promoter su legami tra ultras e concerti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la Notizia, Pinuccio raccoglie una nuova testimonianza di un promoter legata all’indagine sui possibili legami tra ultrà delle curve milanesi, ‘ndrangheta e organizzatori “ufficiali” di concerti di rapper. Striscia La Notizia, le parole di un promoter di concerti nel servizio di Pinuccio su ultrà e rapper L’organizzatore di eventi rivela: “Ero in trattativa con la mamma, quando Fedez aveva già un accordo con questi. Si è trovata in difficoltà seria, era preoccupatissima. Tremava all’idea che iniziassero a rappresentarlo certi A momenti piangeva”. E aggiunge che diversi promoter ci tenevano a prendere le distanze da tutto ciò che sta succedendo a Milano: “Mi chiamavano dei promoter – a livello nazionale, anche calabresi, preoccupatissimi. Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, la testimonianza di un promoter su legami tra ultras e concerti Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Questa sera ala, Pinuccio raccoglie una nuovadi unlegata all’indagine sui possibilitra ultrà delle curve milanesi, ‘ndrangheta e organizzatori “ufficiali” didi rapper.La, le parole di undinel servizio di Pinuccio su ultrà e rapper L’organizzatore di eventi rivela: “Ero in trattativa con la mamma, quando Fedez aveva già un accordo con questi. Si è trovata in difficoltà seria, era preoccupatissima. Tremava all’idea che iniziassero a rappresentarlo certi A momenti piangeva”. E aggiunge che diversici tenevano a prendere le distanze da tutto ciò che sta succedendo a Milano: “Mi chiamavano dei– a livello nazionale, anche calabresi, preoccupatissimi.

