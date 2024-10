Formiche.net - Stop armi a Putin. Erdogan tra Occidente e Brics

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’export di materiale dual-use verso la Russia non passa più dalla Turchia. Nelle ultime settimane Ankara ha infatti bloccato le esportazioni, attraverso la sua dogana, di una serie di beni prodotti negli Stati Uniti, beni che secondo Washington e altri alleati occidentali degli Usa ricoprono un ruolo vitale nel sostegno allo sforzo bellico di Mosca in Ucraina. Tuttavia questa svolta non sarebbe stata annunciata pubblicamente, e sarebbe anzi avvenuta in modo molto sommesso.