Sonia Bergamasco e la magnifica ossessione per Eleonora Duse: "Io con lei ci parlo, per me è viva, è presente" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La forza della propria parola, e quel tono ricco, impregnato di esperienza, rende Sonia Bergamasco ancora più affascinante da ascoltare, quanto vederla all'opera, magari a teatro, uno dei "set" nel quale si è sempre differenziata. È un attrice, poetessa, musicista, e regista, capace di dare senso ai dettagli,

Duse - the Greatest - la recensione : Sonia Bergamasco sulle tracce de “La Divina” - La più grande attrice mai esistita. È a lei che Sonia Bergamasco dedica Duse, the Greatest, un film documentario presentato nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma che arriverà prossimamente al cinema distribuito da Istituto Luce. L'attrice passa dietro la macchina da presa per dirigere un documentario con il piglio della detective story. (Movieplayer.it)

Sonia Bergamasco esordisce come regista cinematografica con un documentario dedicato a Eleonora Duse nel centenario della morte. Ma - raccontando di lei - rivela molto di sé... - Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni in un momento di “Duse, The Greatest”. Aveva ammiratori ovunque: James Joyce, giovanissimo, la conobbe a Londra e le dedicò una poesia, George Bernard Shaw la descrisse come l’Attrice Assoluta. C’è peraltro una visione al maschile che va scalzata. Era vicina ai movimenti femministi – anzi, era femminismo incarnato con le scelte lavorative e personali (lasciare un marito, crescere da sola una figlia, creare una Casa per le Attrici a Roma…) – eppure voleva conservarsi una zona di libertà, non essere nel gruppo. (Iodonna.it)