Si dice di me, tra teatro e cinema nel segno di una rivoluzione artistica

Abbiamo incontrato Isabella Mari, giovane (e brava) regista che ha dato corpo e voce al progetto teatrale curato da Marina Rippa. Il docu-film è stato presentato alla Festa del cinema di Roma. Si dice di me è un incontro con l'arte. Un documentario, un film, una testimonianza. Il centro del pensiero culturale e una riflessione, poi, sulla figura femminile. Al centro, la presenza (anche scenica) di Marina Rippa che, da trent'anni, guida donne di tutte le età attraverso un laboratorio teatrale nel cuore di Napoli. "Volevo andare oltre i cliché napoletani", ci dice Isabella Mari, la giovane regista, che ha presentato l'opera durante la Festa del cinema di Roma. "Volevo fortemente che questa storia non cadesse nei luoghi comuni di tante produzioni contemporanee". Si dice di me, prodotto da Antonella Di Nocera

