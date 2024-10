Short Track, World Tour: i convocati azzurri per le prime due tappe (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La nuova stagione di Short Track è alle porte, con il primo round atteso tra il 25 e il 27 ottobre a Montreal. In Canada si apriranno dunque le danze al World Tour 2024-2025, che si sposterà poi a Sal Lake City, Stati Uniti, per il secondo appuntamento, in scena tra l’1 e il 3 novembre. Kenan Gouadec, High Performance Director della Nazionale italiana, ha reso pubblica la lista dei convocati per i due impegni oltreoceano, indicando un totale di undici atleti. Presente Pietro Sighel, oro agli Europei di Danzica 2024 e uomo di punta del movimento italiano nell’arco degli ultimi anni. Non mancheranno all’appello Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Luca Spechanhauser. La delegazione conta cinque atlete: Arianna Sighel, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Katia Filippi e Chiara Betti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La nuova stagione diè alle porte, con il primo round atteso tra il 25 e il 27 ottobre a Montreal. In Canada si apriranno dunque le danze al2024-2025, che si sposterà poi a Sal Lake City, Stati Uniti, per il secondo appuntamento, in scena tra l’1 e il 3 novembre. Kenan Gouadec, High Performance Director della Nazionale italiana, ha reso pubblica la lista deiper i due impegni oltreoceano, indicando un totale di undici atleti. Presente Pietro Sighel, oro agli Europei di Danzica 2024 e uomo di punta del movimento italiano nell’arco degli ultimi anni. Non mancheranno all’appello Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Luca Spechanhauser. La delegazione conta cinque atlete: Arianna Sighel, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Katia Filippi e Chiara Betti.

