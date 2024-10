Scivola durante escursione, portata dall'elicottero in ospedale in codice rosso (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un'escursionista straniera di circa 60 anni ha riportato diversi traumi in seguito a una caduta avvenuta nel corso di una gita di gruppo a Punta Manara a Sestri Levante.La richiesta d'intervento alla centrale operativa del 118 di Lavagna è arrivata poco prima delle 14.30 di oggi, mercoledì 23 Genovatoday.it - Scivola durante escursione, portata dall'elicottero in ospedale in codice rosso Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un'escursionista straniera di circa 60 anni ha riportato diversi traumi in seguito a una caduta avvenuta nel corso di una gita di gruppo a Punta Manara a Sestri Levante.La richiesta d'intervento alla centrale operativa del 118 di Lavagna è arrivata poco prima delle 14.30 di oggi, mercoledì 23

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’incubo di un altro lungo stop - Come sta il difensore azzurro, le ultime notizie: esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio Si teme un lungo stop. E non sarebbe il primo per Riccardo Calafiori. Nell gara di Champions Lea ... (ilfattoquotidiano.it)

Paura per Calafiori, la torsione del ginocchio è impressionante: la sequenza dell'infortunio - Durante la gara tra Arsenal e Shakhtar Donetsk il difensore italiano è scivolato facendo un movimento innaturale: da valutare le sue condizioni ... (corrieredellosport.it)

Gianfranco Zamuner, trovato il cadavere in una darsena di Jesolo: era stato inghiottito dalla piena del Piave 13 giorni fa - Ma durante le operazioni è scivolato in acqua e la corrente lo ha trascinato via. Zamuner era il gestore della "Zamuner Ponte di Barche srl". Il Volo, la data zero del nuovo tour a Jesolo: al via ... (ilgazzettino.it)