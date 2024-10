Sbarra del casello abbattuta, auto con targhe clonate in fuga sulla Pedemontana (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella tarda mattinata di oggi, verso le ore 12, i carabinieri di Castelfranco Veneto, nel corso di un servizio mirato al contrasto di truffe commesse in danno di anziani, hanno intercettato nei pressi del casello della superstrada Pedemontana Veneta di Riese Pio X una Volkswagen Polo grigia, con Trevisotoday.it - Sbarra del casello abbattuta, auto con targhe clonate in fuga sulla Pedemontana Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella tarda mattinata di oggi, verso le ore 12, i carabinieri di Castelfranco Veneto, nel corso di un servizio mirato al contrasto di truffe commesse in danno di anziani, hanno intercettato nei pressi deldella superstradaVeneta di Riese Pio X una Volkswagen Polo grigia, con

I carabinieri intercettano l'auto di due truffatori di anziani: inseguimento e fuga in Pedemontana - RIESE - Non si fermano all'alt dei carabinieri e ingaggiano un rocambolesco inseguimento fino al casello della Pedemontana dove sfondano la barriera e si dileguano. In fuga due presunti truffatori di ... (ilgazzettino.it)

Schianto pauroso nella notte in Pedemontana tra tir e furgone: 1 ferito - Schianto pauroso nella notte lungo la Pedemontana tra un tir e un furgone, all’altezza del casello di Colceresa. Miracolato l’autista del mezzo più leggero che è uscito indenne dal groviglio di lamier ... (altovicentinonline.it)

Pedemontana Veneta, Arcade sotto assedio dei Tir: esposto al prefetto - Quello segnalato dai residenti è un grave problema di infrastrutture e viabilità , acuito dalla recente apertura del vicino casello di Povegliano. L’inaugurazione ufficiale risale all’8 luglio 2022 ed ... (tribunatreviso.gelocal.it)