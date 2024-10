Sanità, Siaarti: “Boom di chiamate al numero verde per dolore cronico, mille in un giorno” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) celebra il successo del numero verde gratuito 800 624 244, lanciato ieri per supportare i pazienti affetti da dolore cronico. Nel solo primo giorno di attività – riferisce una nota – il servizio ha già registrato oltre 1.000 chiamate, confermando l'importanza di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva () celebra il successo delgratuito 800 624 244, lanciato ieri per supportare i pazienti affetti da. Nel solo primodi attività – riferisce una nota – il servizio ha già registrato oltre 1.000, confermando l'importanza di

