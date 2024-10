Sanità, Cittadinanzattiva: “Oltre un anno per visite e controlli, aumenta rinuncia a cure” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fino a 468 giorni per una prima visita oculistica in classe P programmabile, da eseguire entro 120 giorni; 480 per un controllo oncologico in classe non determinata; 526 giorni per un ecodoppler; 437 giorni per un intervento di protesi d’anca in classe D (anziché 12 mesi), 159 giorni per un intervento per tumore alla prostata in classe B (invece di 30 giorni). Sono alcuni dei tempi massimi segnalati dai cittadini che emergono nell’annuale Rapporto civico sulla salute di Cittadinanzattiva. Difficoltà di accesso alle cure: in aumento la rinuncia alle prestazioni È la difficoltà di accesso alle cure il principale problema legato alla Sanità per i cittadini italiani. Analizzando le 24.043 segnalazioni giunte nel 2023 (in crescita di 9. Lapresse.it - Sanità, Cittadinanzattiva: “Oltre un anno per visite e controlli, aumenta rinuncia a cure” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fino a 468 giorni per una prima visita oculistica in classe P programmabile, da eseguire entro 120 giorni; 480 per un controllo oncologico in classe non determinata; 526 giorni per un ecodoppler; 437 giorni per un intervento di protesi d’anca in classe D (anziché 12 mesi), 159 giorni per un intervento per tumore alla prostata in classe B (invece di 30 giorni). Sono alcuni dei tempi massimi segnalati dai cittadini che emergono nell’annuale Rapporto civico sulla salute di. Difficoltà di accesso alle: in aumento laalle prestazioni È la difficoltà di accesso alleil principale problema legato allaper i cittadini italiani. Analizzando le 24.043 segnalazioni giunte nel 2023 (in crescita di 9.

