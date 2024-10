Gaeta.it - Ritorno a Capodimonte: 18 capolavori raccolti in un nuovo allestimento

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Museo e Real Bosco di, simbolo della cultura napoletana, si prepara a riaccogliere al suo interno diciotto opere d'arte di rilevanza storica e artistica, tornate da prestiti prolungati in diverse istituzioni sia italiane che estere. Questa mostra, situata nella grande sala 62 del museo, non solo arricchisce le collezioni permanenti, ma rappresenta anche una strategia per rilanciare l'interesse verso un'istituzione di grande valore culturale, condotta da un direttore dinamico e visionario come Eike Schmidt.in mostra Tra i pezzi più significativi di questa nuova esposizione si trovano opere di illustri maestri come Tiziano, Parmigianino e Caravaggio. Tra le opere di Tiziano spicca "Danae", insieme ai ritratti di Paolo III.