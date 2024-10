Rina Gatti, VIII edizione. L’universo femminile . Scrittori fatevi avanti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Puntuale come sempre, torna anche quest’anno il Concorso nazionale letterario Rina Gatti. E’ stato pubblicato il bando dell’ottava edizione, che invita ancora una volta gli autori a scrivere un racconto o un diario breve sulL’universo femminile. Il premio promosso dall’associazione “Europa Comunica Cultura”, della quale fa parte il figlio della scrittrice umbra, Giovanni Paoletti, in collaborazione con Bertoni Editore e con il patrocinio di numerose istituzioni, è dedicato alla scrittrice umbra e all’importanza della scrittura, vista come un valore aggiunto nella vita di ogni persona. Lanazione.it - Rina Gatti, VIII edizione. L’universo femminile . Scrittori fatevi avanti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Puntuale come sempre, torna anche quest’anno il Concorso nazionale letterario. E’ stato pubblicato il bando dell’ottava, che invita ancora una volta gli autori a scrivere un racconto o un diario breve sul. Il premio promosso dall’associazione “Europa Comunica Cultura”, della quale fa parte il figlio della scrittrice umbra, Giovanni Paoletti, in collaborazione con Bertoni Editore e con il patrocinio di numerose istituzioni, è dedicato alla scrittrice umbra e all’importanza della scrittura, vista come un valore aggiunto nella vita di ogni persona.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aglio - cipolla - uva e avocado : ecco le insospettabili sostanze mortali per cani e gatti. Il veterinario : “Attenzione anche a queste piante” - Ogni minuto è prezioso: agendo tempestivamente, molte tossine possono essere neutralizzate con antidoti o trattamenti specifici. Nel caso peggiore, se si sospetta un avvelenamento, il tempo è tutto. L’addestramento può fare la differenza: insegnare al cane a non toccare cibo per strada o a rispondere a comandi di richiamo potrebbe salvargli la vita. (Ilfattoquotidiano.it)

Che peperina Miss Kitty. La gattina cerca casa - Per lei i volontari dell’Enpa sono alla ricerca di una famiglia che abbia tempo e pazienza per giocare con lei. gatti@enpamonza. "I gattini a questa età hanno bisogno di socializzare ed è importante che non restino troppo tempo a casa da soli. Ecco Miss Kitty, una dolcissima gattina bianca con macchie nere che si trova nel rifugio dell’Enpa di Monza. (Ilgiorno.it)

Gattino di 7 mesi viene trafitto da un bullone e perde l’occhio sinistro : “Nemmeno il veterinario aveva mai visto una cosa del genere” - “Sono esterrefatta da quello che è successo – esclama la donna -. Nemmeno il veterinario aveva mai visto una cosa del genere“. A essere preso di mira è stato un povero gattino di soli sette mesi, che la mattina di lunedì 12 agosto è tornato a casa con un bullone conficcato in un occhio. Negli scorsi giorni, infatti, un altro gatto aveva subìto l’amputazione di un zampa colpita da pallini di ... (Ilfattoquotidiano.it)