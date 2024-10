Gaeta.it - Ricerca in corso per un escursionista disperso nel Parco Nazionale Aspromonte a San Luca

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le squadre di socsono attivamente impegnate nelle ricerche di un giovane scomparso nei boschi deldell', nell'area del Lago Costantino, nel Comune di San. Il ragazzo, di cui non si conoscono le generalità , è stato dichiaratodopo una segnalazione lanciata dalla madre, la quale ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata dal figlio mentre si trovava in difficoltà . Dettagli della scomparsa L'allerta è scattata dopo che la madre del giovane ha contattato la sala operativa dei vigili del fuoco, esprimendo preoccupazione per il figlio avventuratosi da solo in un'escursione. Secondo il racconto fornito dalla donna, il ragazzo le ha riferito, durante una chiamata, di essere in buone condizioni fisiche, ma si è perso nel tentativo di tornare indietro.