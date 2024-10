Ilgiorno.it - Rapito alla stazione per i debiti di gioco, il sequestro lampo e il messaggio al papà: “Forse è il mio ultimo sms”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ore 20.38 del Capodanno 2024. P.Q., cinese di 23 anni residente nell’hinterland milanese, scrive “Buon anno” al. Sette minuti dopo, ecco il secondo, drammatico, sms: “è l’ultima volta che ti mando un, mi spiace che in questi anni vi ho dato così tanti dispiaceri, ancora una volta vi chiedo scusa, so che ho sbagliato”. In quel momento, il ragazzo è nelle mani dei sequestratori, in un’abitazione di Barge, in provincia di Cuneo: lì ci resterà per tre giorni, legato con fascette da elettricista e costretto a scrivere ai genitori per i soldi del riscatto.