Nba LeBron e Bronny James in campo insieme per prima volta in regular season

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)sono i primi padre e figlio a giocarenell’Nba. È successo martedì sera all’esordio stagionale dei Los Angeles Lakers contro i Minnesota Timberwoles – match vinto 110-103 dai padroni di casa alla Crypto.com Arena. I due sono scesi in, a quattro minuti dalla fine del secondo quarto, suscitando una grande ovazione da parte del pubblico di casa. Il 39enneaveva già iniziato la partita e giocato 13 minutidi fare coppia con il figlio 20enne per entrare nella storia. “The chosen one”, “il prescelto”, come viene soprannominato, è il miglior marcatore della storia della Lega basket americana, mentreè stato scelto da LA al secondo giro del Draft 2024, alla 55a posizione.