Muratori irregolari a zig zag per evitare controlli

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A zig zag per scongiurare il controllo della Polizia locale. Ma quei movimenti inconsulti non hanno fatto altro che attirare l’attenzione degli agenti che, quando hanno deciso di seguire il veicolo e fermarlo, hanno scoperto a bordo quattrodi origine egiziana, diretti in un cantiere edile in un comune limitrofo a Falconara: tra loro è spuntato anche un irregolare in Italia. Il controllo è scattato nella mattinata di lunedì, intorno alle 8.30, quando la pattuglia ha notato in via Trieste un’autovettura che attuava strane manovre. Alla vista degli operatori del Comando di Palazzo Bianchi, il mezzo si è allontanato improvvisamente. O meglio, ha provato ad allontanarsi. Perché gli uomini guidati dal comandante Luciano Loccioni hanno subito interrotto la ripartenza del veicolo, al fine di procedere con una verifica più approfondita sugli occupanti.