Meret pronto al rientro per il Lecce, Lobotka prova a recuperare per Milan-Napoli (Gazzetta) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Meret pronto al rientro per il Lecce (Gazzetta) Il quotidiano sportivo scrive che il portiere el Napoli ha smaltito l’infortunio muscolare rimediato nella partita con la Juventus ed è pronto a rientrare nel match di sabato alle 15 contro il Lecce. La Gazzetta fa il punto sulla probabile formazione: Alex Meret riscalda i guantoni. Il portiere azzurro, out dal 21 settembre per una distrazione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, sembra pronto per rientrare sabato contro il Lecce e riprendersi il suo posto tra i pali, difeso per la verità con ottimi risultati da Elia Caprile, tra i migliori domenica scorsa a Empoli. Ilnapolista.it - Meret pronto al rientro per il Lecce, Lobotka prova a recuperare per Milan-Napoli (Gazzetta) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)alper il) Il quotidiano sportivo scrive che il portiere elha smaltito l’infortunio muscolare rimediato nella partita con la Juventus ed èa rientrare nel match di sabato alle 15 contro il. Lafa il punto sulla probabile formazione: Alexriscalda i guantoni. Il portiere azzurro, out dal 21 settembre per una distrazione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, sembraper rientrare sabato contro ile riprendersi il suo posto tra i pali, difeso per la verità con ottimi risultati da Elia Caprile, tra i migliori domenica scorsa a Empoli.

