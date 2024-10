Ilfattoquotidiano.it - Marco Carnabuci, chi è il marito di Francesco Spano, dimessosi dopo lo scoop di Report sulle consulenze in conflitto d’interessi

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Avvocato, palermitano, 45 anni. Segni particolari:di, il capo di gabinetto dimissionario del ministero della Cultura.è questo, ma anche molto altro, come si legge sul suo profilo dello studio legale che porta il suo nome. Competenze specifiche? Specializzato in diritto penale, master della 24ore Business School in “Modello 231, Corporate Governance e Responsabilità Societaria”, esperto in materia di privacy. Nel 2018si è perfezionato in materia di protezione dei dati personali presso il Consiglio Nazionale Forense e l’Autorità Garante. Dal 2015 svolge l’incarico di amministratore giudiziario dei beni sequestrati alla criminalità organizzata ed è iscritto all’Albo ordinario degli amministratori giudiziari.