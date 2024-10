Manovra 2025, cambiano le detrazioni fiscali e i massimali: penalizzato chi non ha figli (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il testo della Manovra 2025 è stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il che vuol dire che continua l’iter della prossima Legge di Bilancio che dovrà essere approvata dalle Camere del Parlamento entro il 31 dicembre 2024. Molte le misure previste, come quella che riguarda l’introduzione di nuovi massimali per le detrazioni fiscali. Quanto impostato dall’esecutivo su questo tema è decisamente meno rigido rispetto alle aspettative iniziali, con l’intervento che comunque cambia le regole che fin qui sono state applicate. La nuova norma prevista dalla Manovra 2025 prevede, più nello specifico, delle modifiche per i redditi superiori a 75mila euro. I nuovi massimali delle detrazioni Il testo attuale della Manovra 2025 prevede nuove regole per quanto riguarda le detrazioni per i redditi superiori alla soglia di 75mila euro. Quifinanza.it - Manovra 2025, cambiano le detrazioni fiscali e i massimali: penalizzato chi non ha figli Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il testo dellaè stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il che vuol dire che continua l’iter della prossima Legge di Bilancio che dovrà essere approvata dalle Camere del Parlamento entro il 31 dicembre 2024. Molte le misure previste, come quella che riguarda l’introduzione di nuoviper le. Quanto impostato dall’esecutivo su questo tema è decisamente meno rigido rispetto alle aspettative iniziali, con l’intervento che comunque cambia le regole che fin qui sono state applicate. La nuova norma prevista dallaprevede, più nello specifico, delle modifiche per i redditi superiori a 75mila euro. I nuovidelleIl testo attuale dellaprevede nuove regole per quanto riguarda leper i redditi superiori alla soglia di 75mila euro.

