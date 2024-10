Agi.it - LA SCHEDA Chi è Francesco Spano?

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI -alla fine è stato costretto a dimettersi. Un'altra volta e ancora una volta per vicende legate al suo orientamento sessuale. "Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante" è il cuore della lettera di dimissioni da Capo di Gabinetto, inviate al ministro Giuli a poche settimane dal suo insediamento., 47 anni, nato a Orbetello dopo la laurea all'università di Siena ha svolto il dottorato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. A lungo è stato considerato uno dei migliori manager pubblici, tanto che Giovanna Melandri lo volle accanto a sè al Maxxi. Nel 2015,approda all'Unar, l'Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali che dovrà lasciare nel 2017.