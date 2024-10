La posizione di Erik ten Hag chiara come insider fornisce un aggiornamento scioccante al Man United (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Erik ten Hag è a una sconfitta dal licenziamento secondo un insider del Man United. Foto di Alex Livesey/Getty Images Erik ten Hag capirà di avere tempo in prestito al Manchester United se i risultati non migliorano e un insider ha fornito un aggiornamento scioccante che lo allarmarà. Si ritiene che i Red Devils abbiano già cercato candidati alternativi per sostituire l’olandese sulla panchina dell’Old Trafford. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che alcune decisioni prese da Ten Hag hanno confuso i suoi giocatori. Erik ten Hag è in prestito al Man United chiaramente, l’allenatore ha bisogno di avere tutto lo spogliatoio dietro di sé, e in qualsiasi club, se c’è anche un piccolo accenno che i giocatori non stanno tirando nella stessa direzione del loro allenatore, probabilmente metterebbe fine alla situazione. mandato di quest’ultimo. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ten Hag è a una sconfitta dal licenziamento secondo undel Man. Foto di Alex Livesey/Getty Imagesten Hag capirà di avere tempo in prestito al Manchesterse i risultati non migliorano e unha fornito unche lo allarmarà. Si ritiene che i Red Devils abbiano già cercato candidati alternativi per sostituire l’olandese sulla panchina dell’Old Trafford. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che alcune decisioni prese da Ten Hag hanno confuso i suoi giocatori.ten Hag è in prestito al Manmente, l’allenatore ha bisogno di avere tutto lo spogliatoio dietro di sé, e in qualsiasi club, se c’è anche un piccolo accenno che i giocatori non stanno tirando nella stessa direzione del loro allenatore, probabilmente metterebbe fine alla situazione. mandato di quest’ultimo.

