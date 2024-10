Intensive 21: il format elaborato dal mental coach Grimaldi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cambiare vita si può? Certamente sì. Basta volerlo con tutte le forze. Ma occorre anche rivolgersi, in maniera intelligente, ad un team di esperti. E Angelica Manna può dirlo a gran voce, perché grazie al format Intensive 21 (Cambiare Vita in 21 Giorni), elaborato dal mental coach Raffaele Grimaldi, è riuscita nel suo intento. Infatti Angelica, infermiera napoletana affetta da sclerosi multipla, nell’arco di sei mesi (da marzo 2024 a settembre 2024 ) è riuscita a perdere 40 kg con l’aiuto di Raffaele Grimaldi. Un traguardo scandito da alcune importanti tappe che ancora, tra l’altro, prosegue. E che le ha portato giovamento Come lei stessa ha dichiarato: “Intensive 21 è un programma rivoluzionario in quanto ti coinvolge dal punto di vista psicologico, dell’alimentazione, del fitness. E ha come focus te stesso“. .com - Intensive 21: il format elaborato dal mental coach Grimaldi Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cambiare vita si può? Certamente sì. Basta volerlo con tutte le forze. Ma occorre anche rivolgersi, in maniera intelligente, ad un team di esperti. E Angelica Manna può dirlo a gran voce, perché grazie al21 (Cambiare Vita in 21 Giorni),dalRaffaele, è riuscita nel suo intento. Infatti Angelica, infermiera napoletana affetta da sclerosi multipla, nell’arco di sei mesi (da marzo 2024 a settembre 2024 ) è riuscita a perdere 40 kg con l’aiuto di Raffaele. Un traguardo scandito da alcune importanti tappe che ancora, tra l’altro, prosegue. E che le ha portato giovamento Come lei stessa ha dichiarato: “21 è un programma rivoluzionario in quanto ti coinvolge dal punto di vista psicologico, dell’alimentazione, del fitness. E ha come focus te stesso“.

