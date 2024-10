Quotidiano.net - Infortuni sul lavoro, l'Inail fotografa la situazione

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Buone notizie sul fronte della sicurezza. Secondo il recente Rapporto, nel 2023 sono stati in calo sia gli(-8,4%) che i decessi (-9,5%) sul posto di. Il report precisa che lo scorso anno si sono registrate oltre 590mila denunce dio, in calo del 16,1% rispetto alle circa 704mila del 2022 (113mila casi in meno) e dell’8,4% rispetto alle quasi 645mila del 2019. Glicon esito mortale denunciati sono 1.147, 121 in meno (-9,5%) rispetto ai 1.268 del 2022 e 95 in meno (-7,6%) rispetto ai 1.242 di cinque anni prima. Questa, come accennato, è la fotografia scattata dall’, nella sua Relazione annuale relativa al 2023. Secondo l’istituto, a influenzare il calo degliin complesso nel 2023 è stata la pandemia, ancora molto presente nel 2022 in termini di contagi professionali denunciati.