In casa 16 volatili di specie tutelate, denunciato un 49enne (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCustodiva in casa sedici uccelli fringillidi-cardellini (animali tutelati dalle convenzioni di Washington e Berna) il 49enne di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, la cui abitazione è stata perquisita dai carabinieri della stazione di San Nicola La Strada con il supporto del carabinieri Forestali. L’uomo non aveva nessuna documentazione giustificativa per detenere i volatili.    Sempre all’interno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 reti a tramaglio e una trappola rudimentale utilizzata per la cattura dei volatili che erano rinchiusi in diverse gabbie di varie dimensioni. L’uomo è stato denunciato per “uccellagione” e “cattura e detenzione di fauna selvatica tutelata”. Anteprima24.it - In casa 16 volatili di specie tutelate, denunciato un 49enne Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCustodiva insedici uccelli fringillidi-cardellini (animali tutelati dalle convenzioni di Washington e Berna) ildi San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, la cui abitazione è stata perquisita dai carabinieri della stazione di San Nicola La Strada con il supporto del carabinieri Forestali. L’uomo non aveva nessuna documentazione giustificativa per detenere i.    Sempre all’interno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 reti a tramaglio e una trappola rudimentale utilizzata per la cattura deiche erano rinchiusi in diverse gabbie di varie dimensioni. L’uomo è statoper “uccellagione” e “cattura e detenzione di fauna selvatica tutelata”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

In casa 16 volatili di specie tutelate, denunciato un 49enne - Custodiva in casa sedici uccelli fringillidi-cardellini (animali tutelati dalle convenzioni di Washington e Berna) il 49enne di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, la cui abitazione è stat ... (ansa.it)

SAN MARCO EVANGELISTA - Nasconde in casa 16 volatili protetti e trappole rudimentali per la loro cattura, nei guai un 49enne - 18:39:43 E’ accaduto a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, dove i carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 4 ... (casertafocus.net)

Violenza sessuale a Pesaro, domani l'udienza di convalida dell'arresto del 30enne del Bangladesh. I residenti da tempo chiedevano piĂą controlli nell'area - PESARO - Domani si svolgerĂ l'interrogatorio di garanzia per il 30enne del Bangladesh, ora in carcere, accusato di tentata violenza sessuale ... (msn.com)