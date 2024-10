Ilgiorno.it - Il ritorno dell’alpino. Dopo ottant’anni . Celestino Felappi riposerà a Pisogne

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)(Brescia) L’artigliere alpinotornerà nella sua Fraine, a cavallo tra lago d’Iseo e Valle Camonica. Dai prossimi giorni il soldato della montagna sebinacon i suoi parenti, con gli amici e con altri quattro commilitoni caduti in campo di concentramento in Germania. A dare la notizia è l’associazione Nazionale Ex Internati con la sua sezione di Valle Camonica.