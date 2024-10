Cultweb.it - Il gran rifiuto di Paskalis Bruno Syukur a Papa Francesco. Cos’è successo?

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è un vescovo indonesiano ed era stato designato come prossimo cardinale da. Tuttavia, ha chiesto e ottenuto di essere dispensato dalla nomina. Ilha una motivazione ben precisa., infatti, ha detto di voler crescere ancora nella vita sacerdotale, nel servizio alla Chiesa e al popolo di Dio. “ha accolto la richiesta di mons., vescovo di Bogor, in Indonesia, di non essere creato cardinale nel corso del prossimo Concistoro“, ha comunicato dunque il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. Francescano, ordinato sacerdote nel 1991,è Vescovo della diocesi di Bogor dal 21 novembre 2013.