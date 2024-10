Grande Fratello, Javier su Shaila e Lorenzo: “Mi possono far vedere pure mentre sco*ano che non mi importa niente” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Javier vuole metterci una pietra sopra al sentimento che prova per Shaila, dopo essere stato scaricato per una seconda volta. Non sa che lei fuori dalla Casa del Grande Fratello si è quasi dichiarata a Lorenzo, con il quale si trova al Gran Hermano, ma ora ne prende fortemente le distanze, anche dovesse venire a conoscenza di una liaison tra i due: Mi possono far vedere pure mentre sco*ano che non mi importa niente ormai afferma il pallavolista in una chiacchierata in giardino con Ilaria e Pamela. pic.twitter.com/Y2TMwUvj7o— ~sunrise ? (@sunrisearchive) October 23, 2024 Si dice “consapevole del fatto che non c’è stata una storia d’amore sulla quale posso permettermi di rimanere così male”, ma “niente e nessuno mi toglierà dalla testa che per lei prima veniva il gioco“. Davidemaggio.it - Grande Fratello, Javier su Shaila e Lorenzo: “Mi possono far vedere pure mentre sco*ano che non mi importa niente” Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)vuole metterci una pietra sopra al sentimento che prova per, dopo essere stato scaricato per una seconda volta. Non sa che lei fuori dalla Casa delsi è quasi dichiarata a, con il quale si trova al Gran Hermano, ma ora ne prende fortemente le distanze, anche dovesse venire a conoscenza di una liaison tra i due: Mifarche non miormai afferma il pallavolista in una chiacchierata in giardino con Ilaria e Pamela. pic.twitter.com/Y2TMwUvj7o— ~sunrise ? (@sunrisearchive) October 23, 2024 Si dice “consapevole del fatto che non c’è stata una storia d’amore sulla quale posso permettermi di rimanere così male”, ma “e nessuno mi toglierà dalla testa che per lei prima veniva il gioco“.

Maica Benedicto ha lasciato la casa del Grande Fratello : c’è chi spera che Shaila e Lorenzo restino in Spagna - Si è interrotta l'esperienza di Maica Benedicto nel Grande Fratello. La concorrente è tornata in Spagna dove proseguirà il suo percorso al Gran Hermano.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Ci hanno dato giù”. Scandalo al Grande Fratello - roba di materasso : li hanno beccati. Ed è polemica - com/StlsUoRzNx— elisa ? (@itselisaav) October 23, 2024 Sono tossici? SISono due malesseri? SIProbabilmente dureranno quanto un gatto in tangenziale come i donnaccisi?SIMi importa? NOMi piacciono? ASSOLUTAMENTE SI BELLI,ESUBERANTI,FUOCOSI,SCUGNIZZI e CESSETTIMa come si sfiorano???#shailenzo pic. “Sonia Bruganelli? Cosa mi ha detto Madonia”. (Tuttivip.it)

Grande Fratello - Shaila e Lorenzo hanno fatto sess0 in Spagna? Lui sembra confermare (Video) - Ragazzi in Spagna stanno twittando che shaila e Lorenzo stanotte hanno ? e alcuni concorrenti erano straniti del perché lo avessero fatto li e non in Italia. . . Nella clip h0t che potete vedere a seguire, la Gatta e il milanese appaiono molto affiatati e in atteggiamenti piuttosto intimi. Sembrerebbe infatti che alcuni compañeros spagnoli abbiano raccontato di aver sentito i due fare sess0 domandandosi perché non si siano dati da fare in Italia (Evidentemente non sanno che in quella Casa avrebbero dovuto fare i conti con Javier Martinez ed Helena Prestes!). (Isaechia.it)