Furto in centro storico a Perugia: Maria Diletta Rondoni chiede aiuto per ritrovare sue opere rubate (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Maria Diletta Rondoni ha recentemente annunciato il Furto dei suoi lavori avvenuto in un magazzino nel centro storico di Perugia, vicino corso Cavour. L’artista ha raccontato in un post Facebook: “Non ho fatto in tempo a spostarli nel nuovo studio. Sono un anno e mezzo di lavoro, prove, emozioni Perugiatoday.it - Furto in centro storico a Perugia: Maria Diletta Rondoni chiede aiuto per ritrovare sue opere rubate Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha recentemente annunciato ildei suoi lavori avvenuto in un magazzino neldi, vicino corso Cavour. L’artista ha raccontato in un post Facebook: “Non ho fatto in tempo a spostarli nel nuovo studio. Sono un anno e mezzo di lavoro, prove, emozioni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amalfi, arrestati per furto di merce in un negozio: portati dalla polizia al Cpr di Potenza - La Polizia di Stato ha proceduto, all’atto della scarcerazione, all’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale di tre cittadini georgiani mediante accompagnamento ... (ilmattino.it)

Ragazzo e ragazza incinta rubano 455 euro di profumi al Conad: arrestati - Un ragazzo e una ragazza, lei incinta, rubano 455 euro di profumi al Conad del centro commerciale Porte dell'Adige: arrestati. (veronaoggi.it)

Il ladro che si appende alle grondaie del palazzo in centro a Milano per rubare (in pieno giorno) - L'allarme è scattato alle 16.30, in pieno giorno, quando alcuni dei residenti hanno segnalato alla polizia la presenza dell'uomo nello stabile. Al loro arrivo sul posto, gli agenti lo hanno trovato ... (milanotoday.it)