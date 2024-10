Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli insieme a Roma: la giornalista conferma a Gente la «liaison» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesco Totti avrebbe una nuova storia d’amore. A rivelarlo è stato il settimanale Gente, nelle anticipazioni dell’uscita del prossimo 24 ottobre. All’interno del nuovo numero sono state pubblicate le foto in cui l’ex capitano della Roma è stato ritratto con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. I due sono stati visti entrare in un albergo Romano, da cui sarebbero usciti un’ora e mezza dopo. Ai cronisti del settimanale è stata lei stessa a rispondere che «due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente». E poi, alla domanda diretta su una «liaison», ha confermato: «Sì». Da Totti, né dalla compagna Noemi Bocchi, sono arrivate conferme o smentite. La giornalista Marialuisa Jacobelli (Getty Images).Jacobelli e la storia con Mbappé: «Eravamo giovani» Parlando a Gente, la Jacobelli ha anche confermato di aver avuto una storia con Kylian Mbappé. Lettera43.it - Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli insieme a Roma: la giornalista conferma a Gente la «liaison» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)avrebbe una nuova storia d’amore. A rivelarlo è stato il settimanale, nelle anticipazioni dell’uscita del prossimo 24 ottobre. All’interno del nuovo numero sono state pubblicate le foto in cui l’ex capitano dellaè stato ritratto con lasportiva. I due sono stati visti entrare in un albergono, da cui sarebbero usciti un’ora e mezza dopo. Ai cronisti del settimanale è stata lei stessa a rispondere che «due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente». E poi, alla domanda diretta su una «», hato: «Sì». Da, né dalla compagna Noemi Bocchi, sono arrivate conferme o smentite. La(Getty Images).e la storia con Mbappé: «Eravamo giovani» Parlando a, laha ancheto di aver avuto una storia con Kylian Mbappé.

