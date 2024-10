Endless Love, replica puntata 23 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 23 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Nella puntata odierna Asu implora Tufan di non rivelare nulla a Emir, poiché teme che un’indagine possa portare alla luce il fatto che ha sabotato l’auto di Nihan. Nel frattempo, Nihan supera l’intervento. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 265 in replica streaming. Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 23 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 23– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Asu implora Tufan di non rivelare nulla a Emir, poiché teme che un’indagine possa portare alla luce il fatto che ha sabotato l’auto di Nihan. Nel frattempo, Nihan supera l’intervento. Ecco ilper rivedere l’episodio 265 in

