Emergenza cinghiali a Sant'Eustachio, i residenti: "Li abbiamo sotto casa, ma nessuno interviene" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) C’è preoccupazione nel quartiere Sant’Eustachio, a Salerno, per l’Emergenza cinghiali. Ormai gli ungulati, che scendono dalla montagna, fanno capolino davanti alle abitazioni (in particolare lungo viale Silvio Pellico civici 2-4-6) anche in pieno giorno. I residenti sono esasperati e Salernotoday.it - Emergenza cinghiali a Sant'Eustachio, i residenti: "Li abbiamo sotto casa, ma nessuno interviene" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) C’è preoccupazione nel quartiere, a Salerno, per l’. Ormai gli ungulati, che scendono dalla montagna, fanno capolino davanti alle abitazioni (in particolare lungo viale Silvio Pellico civici 2-4-6) anche in pieno giorno. Isono esasperati e

